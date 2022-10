Une étude publiée le 21 octobre 2022 par Environmental Research Letters montre que le taux de publication et le h-index d’un chercheur augmentent avec le nombre de voyages aériens individuels et donc d’émissions de gaz à effet de serre — ce, indépendamment du genre, du stade de la carrière et de la discipline. Cette étude repose sur une enquête réalisée en 2020 dans le cadre du collectif Labos 1.5. Elle suggère que "l’avion est un moyen pour les scientifiques en début de carrière d’obtenir une visibilité scientifique et pour les scientifiques confirmés de la maintenir".