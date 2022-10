Thierry Philipponnat a annoncé le 25 octobre 2022 qu’il quittait l’AMF via une note publiée sur les réseaux sociaux intitulée "Pourquoi je quitte le collège de l’Autorité des marchés financiers". L’annonce du chef économiste de Finance Watch suit la nomination à la présidence du régulateur de Marie-Anne Barbat-Layani, qui a dirigé la Fédération bancaire française et l’Association française des banques pendant six ans avant de devenir secrétaire générale du ministère de l’Économie et des Finances.