Le bilan 2021 de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans les services et établissements du MEN, présenté en CHSCT en octobre 2022, indique que "la prise en compte de certains risques professionnels demeure d’actualité", tels que les "actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes" ou ceux face "aux épisodes climatiques extrêmes". Le bilan révèle aussi que 12 345 personnels ont été victimes d’un accident du travail, de trajet ou en mission en 2021. Les maladies professionnelles les plus fréquentes sont liées aux troubles musculo-squelettiques.