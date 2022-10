FONCTION PUBLIQUE GIP / DIALOGUE SOCIAL. Le décret n°2022-1356 actualise et toilette le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication. Il intègre les modifications transversales opérées entre 2014 et 2022 sur le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables...