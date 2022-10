Budget. Arrêtés portant ouverture de crédits d’attributions de produits et de crédits de fonds de concours. Onisep. Par arrêté, sont nommés au conseil d’administration de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, en qualité de représentants désignés par la ministre chargée de l’enseignement supérieur :Laure Vagner-Shaw, titulaire, cheffe de service chargée de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la...