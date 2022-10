À Bordeaux, l’Enscbp, une des écoles internes de Bordeaux INP, est devenue l’Ensmac (École nationale supérieure de matériaux, d’agroalimentaire et de chimie). Un nom plus en phase avec la diversification de son offre de formation et une identité axée sur les transitions (chimique, alimentaire, énergétique et sociétale), explique l’école, le 20 octobre 2022. Aujourd’hui, l’Ensmac dispense cinq cursus d’ingénieurs – dont trois en apprentissage – et quatre diplômes d’établissement. Les étudiants y sont amenés à analyser les impacts liés aux activités de production et de consommation d’un produit, au travers des enseignements, de modules d’ouverture, de temps d’échange ou au sein d’associations étudiantes. L’Ensmac, qui accueille 600 élèves ingénieurs par an, dispose d’une chaire industrielle et de trois plateaux de transfert technologique. Ses formations sont adossées à huit laboratoires.