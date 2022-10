L’AMF et l’ACPR ont publié leur rapport 2022 sur le "suivi et l'évaluation des engagements climatiques des acteurs de la Place" le 24 octobre. Le focus sur la gouvernance de ces engagements révèle la difficulté des acteurs à envisager la décarbonation comme une donnée structurante de leurs activités. Les engagements et leur suivi ont plus ou moins fait du sur place depuis la précédente édition du rapport. Pourtant, les obligations réglementaires liées à la SFDR et à l’article 29 de la loi énergie climat impliquent, a minima, de développer des méthodologies robustes.