Bordeaux Sciences Économiques (BSE), nouveau laboratoire rassemblant les chercheurs en économie du site de Bordeaux, a été inauguré le 25 octobre 2022 sur le campus de Pessac en présence de ses trois tutelles (université de Bordeaux, CNRS et Inrae). Cette UMR, issue de la fusion au 1er janvier dernier du Gretha (économie théorique et appliquée) et du Larefi (économie et finance internationales), rassemble 160 chercheurs, enseignants-chercheurs, ITRF, doctorants et agents de l’université de Bordeaux, du CNRS, d’Inrae et de Bordeaux sciences agro. Dirigé par Tanguy Bernard, BSE déploie quatre programmes de recherche : innovation, science et industrie ; économie des socio-écosystèmes ; développement, villes, inégalités ; économie internationale, histoire, finance. Le laboratoire abrite aussi le centre d’expertise sur l’intelligence technologique, Via Inno, créé en 2009.