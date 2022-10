Voici une série de brèves en finance durable, en lien notamment avec le Climate Finance Day du 27 octobre 2022 :Le soutien de Meridiam et Mirova à l’Institut de la finance durable n’est pas acquisLa Caisse des dépôts intègre l’adaptation à sa stratégie climatDes annonces sur le label ISR seront faites "dans les prochaines semaines"l’exposition des acteurs français aux énergies fossiles diminue lentementEpE et Finance for tomorrow lance un groupe de consultation français de la TNFDJulien Denormandie rejoint le groupe d’investissement RaiseMark Carney dément que des banques veuillent quitter la GfanzUn livre blanc porte sur les rapprochements entre directions financières et ESG