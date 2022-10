L’assemblée générale de Défi métiers organisée le jeudi 20 octobre 2022 a lancé de façon opérationnelle la dissolution du GIP annoncée fin septembre. À cette occasion, le liquidateur du Carif-Oref a été nommé, sa mission cadrée et la durée du processus précisée. Le volet social de cette décision prise de concert par la région et la préfecture d’Île-de-France est désormais lancé dans le cadre d’une procédure d’info-consultation des IRP du GIP. Le conseil régional explique de son côté les raisons de son choix et ses projets, encore peu détallés, pour la poursuite des activités jusqu'à présent assurées par le Carif-Oref. La collectivité indique qu'une "cellule d’accompagnement des salariés sera créée dans les prochaines semaines" pour aider les 42 salariés à retrouver un nouvel emploi. Des postes seront proposés à tous les salariés souhaitant rejoindre les effectifs de la région.