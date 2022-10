"Forte de deux implantations à Bhubaneswar et Mumbai (lire sur AEF info), EM Lyon business school marque une nouvelle accélération dans son développement en Inde, avec deux événements majeurs en octobre 2022", fait-elle savoir par communiqué, le 25 octobre 2022. "L’école signe un nouveau partenariat avec la O.P Jindal global university (JGU) de Delhi et inaugure son makers lab au sein du St Xaviers college de Mumbai", en présence d’Isabelle Huault, DG. "Des actions stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité du plan 'Confluences 2025' et de l’objectif d’internationalisation de l’école."