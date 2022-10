Il est nécessaire de renforcer la péréquation horizontale pour mieux répartir les ressources financières entre collectivités locales, estime la Cour des comptes, dans son rapport sur la situation des finances locales en 2022, publié ce 26 octobre 2022. La juridiction recommande aussi d’améliorer la prévisibilité des recettes locales. S’agissant des frais de personnel, ils devraient augmenter de 4 % pour les communes et de 6,3 % pour les EPCI en 2022 sous l’effet de la revalorisation du point d’indice et des mesures catégorielles. Une hausse bien moins marquée pour les départements et régions.