Société générale annonce accélérer la décarbonation de son portefeuille

Le groupe Société générale veut accélérer la décarbonation de son portefeuille, a-t-il annoncé lundi 24 octobre 2022. Les objectifs à 2025 et 2030 ont ainsi été revus de façon plus ambitieuse en ce qui concerne la production d’électricité, de pétrole et de gaz. Outre ces cibles chiffrées, la banque a présenté différentes actions dont certaines relativement générales. Pour Reclaim Finance, l’engagement de la banque française reste insuffisant car il ne remplit pas les conditions fixées par l’AIE pour espérer atteindre la neutralité carbone en 2050.