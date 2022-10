Élections professionnelles 2018 : le SNPTES en tête au CTMESR et le Snesup-FSU premier au CTU

Lors des élections professionnelles de 2018 dans l’ESR (lire sur AEF info), le SNPTES arrive en tête au CTMESR avec 21 % des voix et gagne 1 siège de plus qu’en 2014 (4 sur 15). Il est suivi d e la CGT et de la CFDT qui obtiennent 3 sièges chacune. L’Unsa-Éducation, elle, perd un siège. S’agissant des élections au CTU (10 sièges), le Snesup-FSU, même s’il baisse en pourcentage de voix, conserve ses 4 sièges, suivi par le Sgen-CFDT (3 sièges). Les trois derniers sièges reviennent à la CGT, l’Unsa et SUD-Éducation. FO perd quant à lui son seul siège au CTU. La participation est en baisse.