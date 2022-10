Alors que le service d’eau potable de la métropole de Lyon sera officiellement géré en régie à partir du 1er janvier 2023, la collectivité annonce mardi 25 octobre 2022 qu’elle rejoint le réseau France Eau publique. Créée en 2012 au sein de la FNCCR pour regrouper les organismes publics de gestion de l’eau et de l’assainissement (régies et sociétés publiques locales), cette association tient son assemblée générale les 25 et 26 octobre à Lyon.