Entreprises adaptées : le montant des aides de l’État est à nouveau revalorisé à compter du 1er août 2022

La nouvelle augmentation de 2,01 % du Smic au 1er août dernier engendre la revalorisation des aides accordées aux entreprises adaptées. Pour ce faire, deux arrêtés du 5 août 2022 sont publiés au Journal officiel du samedi 3 septembre 2022. Le premier arrêté revalorise le montant de l’aide financière susceptible d’être attribuée aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation des CDD Tremplin. Le montant annuel socle de l’aide est fixé à 11 604 euros et à 8 759 euros à Mayotte. Le second arrêté fixe les montants des aides financières susceptibles d’être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation des CDD Tremplin.