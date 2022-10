Après son adoption définitive au début du mois d’octobre 2022 par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne (lire sur AEF info), la directive sur des salaires minimaux adéquats dans l’UE (lire sur AEF info) est publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 octobre 2022. Les États membres de l’Union disposeront dès ce jour d’un délai de deux ans pour en transposer les dispositions. La directive prévoit notamment que les États membres qui appliquent un salaire minimum légal évaluent si le salaire le plus bas autorisé par la loi est "suffisant pour assurer un niveau de vie décent", et que la négociation collective soit renforcée. Ainsi, les États membres dans lesquels moins de 80 % de la main-d’œuvre est protégée par une convention collective devront créer un plan d’action pour augmenter progressivement cette couverture.