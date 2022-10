Voici, en brèves, les actualités en climat depuis le 24 octobre 2022 :La Ccnucc entrevoit un pic d’émissions possible entre 2025 et 2030Aucun des 40 indicateurs de progrès climatique identifiés par le WRI ne devrait être atteint en 2030Le Lancet Countdown chiffre les effets du changement climatique sur la santéLe rythme de réduction des émissions européennes doit plus que doublerPascal Lamy identifie six secteurs de possible collaboration entre la Chine et l’UE189 millions de personnes par an sont touchées par les pertes et préjudices