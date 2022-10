Transport ferroviaire : un nouveau projet d’accord de branche sur les classifications est ouvert à la signature

L’ UTP ouvre à la signature des syndicats, du 6 au 15 décembre 2021, un nouveau projet d’accord de branche relatif aux classifications et aux rémunérations, apprend AEF info. La négociation sur le sujet, ouverte en 2018, a repris le 30 novembre, à la demande des quatre organisations syndicales représentatives (CGT, Unsa, Solidaires et CFDT). Elle a permis de déboucher sur un texte, qui reprend le contenu de celui de janvier 2020 (lire sur AEF info) - signé par deux syndicats mais frappé d'opposition majoritaire par les trois autres (lire sur AEF info) - enrichi de deux dispositions : l’une complète les paliers d’ancienneté à 27 et 30 ans, l’autre introduit des mesures très attendues relatives aux facilités de circulation pour les salariés et leurs ayants droit. Si l’accord est valide, l’ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021 et le décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 seront caducs.