Le gouvernement a annoncé la disparition de France Brevets, créée il y a dix ans dans le cadre du PIA 1 "au service de la valorisation et de la protection des innovations technologiques françaises à haut potentiel". "Une étape naturelle", estime son directeur général Didier Patry qui analyse dans un entretien à AEF info le 25 octobre 2022 ce qu’il invite à lire comme "une internalisation de la structure au sein du SGPI, sous l’égide du Premier ministre". Le directeur général y voit un aboutissement de la montée en visibilité des problématiques de propriété intellectuelle, désormais considérées comme "stratégiques" et non plus "administratives" ainsi qu’un effort pour mieux coordonner les acteurs et les actions de la PI et des brevets. Or, "ce serait étrange qu’une société privée coordonne les actions de l’État", souligne Didier Patry qui rappelle que France brevets est une SAS.