Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères du SGDSN, rend public, mardi 25 octobre 2022, un rapport pour sa première année d’activité depuis sa création, en juillet 2021. Élections fédérales allemandes, consultation référendaire sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, élections présidentielles et législatives, etc. : Viginum a détecté 84 "phénomènes potentiellement inauthentiques" en un an, autrement dit de possibles ingérences numériques étrangères, dont 60 durant la période des élections.