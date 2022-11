Barème Macron : les indemnités s’apprécient en brut

Pour tout licenciement prononcé depuis le 24 septembre 2017, le juge qui estime qu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit respecter le barème dit Macron. Ce dernier fixe des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. La Cour de cassation précise le 15 décembre 2021 que les indemnités du barème Macron sont des sommes brutes.