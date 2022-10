À la frontière de deux pays et de deux départements, le plus jeune et le plus modeste EPA de France aménage des bourgs et des villages datant du temps de l’exploitation sidérurgique et minière pour accompagner la très forte croissance démographique et économique du territoire. Croissance liée à l’attrait des travailleurs frontaliers pour les très hauts salaires au Luxembourg, tout proche. Reportage.