Les personnels de la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes université, réunis le 18 octobre 2022 en AG, demandent une baisse de 25 % des capacités d’accueil des étudiants en L1 et M1 de droit, à compter de septembre 2023. "Épuisés" par "l’accumulation des tâches et la raréfaction des moyens", ils ont lancé une alerte pour "danger grave et imminent" fin 2021. Une enquête menée par le CHSCT fait apparaître "une charge de travail jugée excessive", et surtout un taux d’encadrement qui s’établit à 3,2 agents pour 100 étudiants, ce taux étant de 8,2 pour l’ensemble des universités.