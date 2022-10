"Nous allons mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour" en moyenne pour les Jeux olympiques de 2024, révèle Gérald Darmanin lors d’une audition au Sénat, mardi 25 octobre 2022. Outre la suspension temporaire des zones de compétences police/gendarmerie, le ministre de l'Intérieur précise que les forces de l’ordre n’auront pas de congés pendant l’évènement "sauf très rares exceptions". Il annonce également 5 500 "opérations anti-délinquance" et le renforcement de la vidéosurveillance à Paris et Marseille. Le ministre refuse par ailleurs un recours aux armées, excepté Sentinelle.