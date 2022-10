Christian Eckert dresse un bilan d’étape du plan renforçant l’action de la douane dans la lutte contre le terrorisme

Le plan de renforcement de la douane en matière de lutte contre le terrorisme, lancé en janvier 2016 (lire sur AEF), "a d’ores et déjà porté ses fruits", affirme Christian Eckert, mercredi 15 février 2017, lors d’un déplacement à Arras. Souhaitant tirer un "bilan d’étape" de ce plan, le secrétaire d’État chargé du Budget et des Comptes publics rappelle que son objectif était de "renforcer les effectifs" de douaniers, d'"améliorer les moyens opérationnels des services" et de "favoriser la coopération entre les différents services, au sein de la douane mais également avec les autres forces contribuant à la sécurité de notre pays". Il estime aujourd’hui que "l’année 2016 a été une année décisive pour la lutte contre la menace terroriste".