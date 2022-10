Travail détaché : ouverture de discussions "au mois de mai" pour la mise en place de plans d’action territoriaux

"Des discussions seront engagées au mois de mai avec les partenaires sociaux pour déployer des plans d’action" en vue de réduire le recours au travail détaché. Ces plus seront "territorialisés, ciblés sur les branches professionnelles et les bassins d’emploi les plus concernés", annonce la ministre du Travail Élisabeth Borne, dans une communication en Conseil des ministres, mercredi 5 mai 2021. Elle précise en outre que "plus de 1 200 amendes administratives" ont été notifiées par les Dreets, pour un montant de 6,8 millions d’euros, et 120 procès-verbaux ou signalements transmis aux tribunaux.