Adaptation à la transition écologique et numérique, développement des compétences, prévention des risques professionnels : ce sont les trois grands axes sur lesquels repose le partenariat entre les organisations professionnelles du BTP d’Auvergne-Rhône-Alpes, et les services de l’État, signé mardi 25 octobre 2022 à Lyon. Doté d’un budget de global de 1,2 M€, cet accord-cadre fait suite à une Adec, et met cette fois l’accent sur l’accompagnement RH des entreprises. En 2020, le bâtiment représentait environ 63 000 entreprises et un peu moins de 146 000 salariés dans la région, selon la FFB.