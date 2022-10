Professions de santé: pourquoi elles sont visées par Bercy ? (rapport IGF sur les professions réglementées)

Le rapport de l' IGF sur les activités et professions réglementées, publié par Le JDD ce week-end sur son site Internet et que le ministère de l'Économie se refusait encore à rendre public vendredi, examine des "options d'assouplissement ou de suppression des réglementations applicables" à 37 professions, dont plusieurs professions liées à la santé humaine ou animale. Celles-ci ont été sélectionnées "sur la base de leur poids dans l'économie, de leur rentabilité et parce qu'elles font l'objet d'au moins deux réglementations spécifiques (1) ." Ces professions réglementées se caractérisent "par des niveaux élevés de rentabilité, de revenus et des évolutions qui ne trouvent, dans certains cas, pas d'autre explication que la réglementation en vigueur", selon les inspecteurs qui ont travaillé à ce rapport à la demande de Pierre Moscovici entre octobre 2012 et février 2013.