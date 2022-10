Alexandre Coulondre (Laboratoire technique, territoires et sociétés) et Vincent Lasserre-Bigorry (Université Gustave-Eiffel) signent pour Idheal une étude sur la géographie de la production – et de la non-production – de logements en France. Proposant de dépasser le clivage entre urbain et rural et entre maires bâtisseurs et maires réticents à construire, l’étude, présentée le 25 octobre 2022, définit différents modèles de territoires et déconstruit certaines des idées reçues sur le choc de l’offre, le zonage ou l’artificialisation des sols.