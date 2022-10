"Inria a réussi un exploit énorme : faire travailler ensemble l’UGA et les Lyonnais", sourit le recteur ESRI de la région Aura, Gabriele Fioni, lors de la cérémonie de lancement d’une nouvelle équipe-projet sur l' "information quantique", le 24 octobre 2022 à Lyon. Cette équipe de cinq permanents et d’une douzaine de doctorants et postdocs, constituée autour du directeur Omar Fawzi, est une équipe commune de l’Inria avec l’ENS de Lyon, Lyon-I et l’université Grenoble Alpes, qui développe des outils mathématiques et algorithmiques pour optimiser l’utilisation de l’information quantique.