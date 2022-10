Le Times Higher Education publie, le 25 octobre 2022, ses classements 2023 par discipline. Au total, toutes disciplines confondues, 8 établissements français sont classés dans un top 100 en 2023, contre 7 en 2022, et 9 en 2021 (l’université Paris Cité y fait son retour). PSL apparaît dans le top 100 de 6 classements sur les 11, Sorbonne université dans 6, et l’IP Paris dans 3. Cinq établissements français figurent dans le top 100 en physique, 4 en sciences du vivant, 4 en informatique, 4 en humanités, 2 en SHS et en médecine, un seul en éducation, en droit et en sciences de l’ingénieur.