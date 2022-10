Clélia Morali, déléguée à la communication au secrétariat général des ministères de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Stéphane Aymard, secrétaire général de la région académique Occitanie, sont nommés inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche de 1re classe (respectivement hors tour et 4e tour). Leur nomination, au JO du 25 octobre 2022, prend effet à compter du 1er novembre. Voici leur parcours.