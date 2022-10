Invité de BFM Business ce mardi 25 octobre, le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, a déclaré qu’il souhaitait interdire la location de passoires thermiques sur le marché des meublés de tourisme. Ce dernier n’étant pas concerné par le calendrier de la loi Climat et résilience, qui interdit progressivement la location des logements E, F et G, des représentants des professions immobilières et des élus locaux redoutent une hémorragie du parc locatif de longue durée, au profit des plateformes de locations meublées touristiques.