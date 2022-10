"L’un des défis du groupe de travail est de concilier les enjeux d’élévation des niveaux de qualification et de compétences, et l’employabilité", explique le 25 octobre 2022 à AEF info Aziz Jellab, rapporteur du groupe de travail sur la poursuite d’études supérieures, dans le cadre de la concertation sur le lycée professionnel. Pour l’IGÉSR, il faut "travailler sur les ambitions des élèves", notamment concernant "l’accès à l’information et aux offres de formation", mais aussi prendre en compte "les conditions matérielles" et "la mobilité" de ces jeunes souvent issus de milieux modestes. Autre piste pour favoriser la transition vers l’enseignement supérieur : permettre aux PLP qui enseignent en bac pro d’intervenir en BTS. Il évoque aussi les obstacles des bacheliers professionnels pour accéder et réussir en STS, ainsi que les périodes de stages de lycéens.