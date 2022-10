François Charmont remplace Florian Blazy comme adjoint à la DGAFP

François Charmont, maître des requêtes au Conseil d’État, est nommé directeur adjoint à la directrice générale de l’administration et de la fonction publique, Nathalie Colin, ce mercredi 26 octobre 2022 en conseil des ministres. Le rapporteur à la section du contentieux et à la section sociale du Conseil d’État remplace Florian Blazy, également issu du Conseil d’État. Ce dernier vient de rejoindre l’ambassade de France au Sénégal après plus de trois années passées à la DGAFP . François Charmont avait été précédemment directeur de cabinet de Marc Fesneau, alors ministre chargé des Relations avec le Parlement (2018-2019), et conseiller de Claude Bartolone, alors président de l’Assemblée nationale (2012-2014), chargé des affaires parlementaires.