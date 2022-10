Le CTMESR du 24 octobre 2022 rejette notamment un projet de décret simplifiant la mise en œuvre du Ripec par 7 contre et 3 abstentions. Il prévoit notamment de permettre au CNU et au Cac de se prononcer sur le motif principal d’attribution de la prime choisi par le candidat ou de permettre de convertir tout ou partie de la composante fonctionnelle en décharge d’enseignement. L’instance rejette aussi un projet de décret sur le repyramidage des enseignants-chercheurs et qui permet aux établissements d’ouvrir les promotions au niveau de tout ou partie des sections d’un même groupe de disciplines.