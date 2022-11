"Installer des coopérations entre les cycles", "garantir les conditions de la persévérance pour tous", "réduire notre impact environnemental", etc. : tels sont quelques-uns des objectifs du projet 2022-2026 de l’académie de Reims, dévoilé le 15 octobre 2022 à l’occasion de son 60e anniversaire. Dans un entretien accordé à AEF info le 24 octobre, le recteur Olivier Brandouy revient sur les leviers à disposition pour répondre aux particularités territoriales, comme l’évaluation et l’exploitation des données. S’appuyant sur une récente étude statistique centrée sur les foyers aux IPS les plus faibles, il juge prioritaire de "répondre à la question de la grande pauvreté en engageant une logique de compensation à l’élève". Olivier Brandouy précise également l’accompagnement apporté par les services du rectorat, dans le cadre de la démarche CNR.