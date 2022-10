Bruno Quesnel, hématologue au CHU de Lille et responsable d’équipe à l’Inserm, prendra, à compter du 2 novembre prochain, la direction du pôle recherche et innovation de l’Institut national du cancer, annonce l’Institut le 25 octobre 2022. Bruno Quesnel dirigera par ailleurs l’institut thématique cancer de l’Inserm et devient également directeur de l’Institut multi-organismes cancer d’Aviesan. En 2022, l’Inca consacre à la recherche "plus de 82,5 M€ soit 58 % de son budget annuel".