Pour définir "une véritable politique française et européenne des métavers", la mission exploratoire sur les métavers recommande notamment la création d’un "institut de recherche et coordination", dans son rapport remis au gouvernement, le 24 octobre 2022. Cet institut serait "un laboratoire de recherche en informatique dédié aux arts immersifs et un lieu de coordination entre chercheurs et artistes". En outre, elle recommande de soutenir "des initiatives de recherche interdisciplinaires pour développer simultanément des métavers expérimentaux" et incite à renforcer la formation sur ces sujets.