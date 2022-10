Éducation aux médias : en Normandie, un dispositif du conseil régional cible les lycéens et apprentis

Le conseil régional de Normandie annonce début mars 2022 des subventions de 110 000 € et 115 000 € à deux associations pour son dispositif d’éducation aux médias intitulé "Reporters Normandie jeunes", conçu en partenariat avec l’académie. Celui-ci s’adresse aux lycéens et apprentis normands pour des projets de radio et web TV dans 24 établissements cette année. Plusieurs objectifs sont poursuivis, autour de la citoyenneté mais aussi des compétences à développer à l’oral, l’écrit "et dans l’écoute de l’autre". À cet égard, ce dispositif doit permettre de "développer une action de médiation attractive, véritable plus-value pour les projets pédagogiques, en particulier dans l’optique du grand oral du bac". Il vise également à "contribuer au dynamisme de la vie de l’établissement". En place depuis 2017, ce dispositif "Reporters Normandie jeunes" a déjà bénéficié à plus de 14 000 jeunes.