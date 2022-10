Les députés ont rejeté lundi 24 octobre 2022 les deux motions de censure, déposées par la coalition de gauche et le RN, après le recours à l’article 49.3 de la Constitution engagé le 19 octobre par le gouvernement pour faire passer la première partie du PLF 2023. La motion de censure de la coalition de gauche et celle du RN ont recueilli seulement 239 et 90 voix "pour." La première partie du PLF est donc considérée comme adoptée en première lecture. Les amendements relatifs au logement, à l’urbanisme et aux collectivités retenus dans le volet recettes du texte sont à lire ici. La première partie du PLF doit maintenant être examinée par le Sénat, dont la commission des Finances se penchera sur la mission Cohésion des territoires ce mardi. Quant à la seconde partie du texte, son examen par la commission des finances de l’Assemblée s’achèvera mercredi 26 octobre.