Il aura fallu 14 ans entre l’idée et la concrétisation, mais c’est dans des bâtiments en partie neufs que CPE Lyon, école d’ingénieurs en chimie et technologies du numérique, fait sa rentrée 2022. L’école prévoit également l’ouverture de quatre nouveaux diplômes d’ingénieurs en quatre ans. Elle est aussi en passe d’intégrer, en tant qu’établissement-composante, l’établissement public expérimental lyonnais formé par la fusion de Lyon-I et Lyon-II. "Nous faisons peau neuve", déclare dans un entretien à AEF info le 24 octobre 2022, le directeur Gérard Pignault, à la tête de l’école depuis 2004.