La commission enseignement scolaire du Collège des sociétés savantes académiques de France publie une note consacrée à la formation initiale des enseignants, le 16 octobre 2022. Elle dresse un bilan plus que mitigé de la précédente réforme et formule huit propositions pour "éviter les écueils" des précédentes. Parmi elles : prendre le temps de la réflexion, "assurer un suivi transparent des réformes" notamment à l’aide de l’open data, et renforcer la formation continue.