Alors qu’elle vient de s’installer sur son nouveau campus de Cachan, en février 2022, l’EPF subit sa première cyberattaque, par rançongiciel. En fait, le "virus" a été discrètement introduit deux mois auparavant dans les machines virtuelles de l’école, alors qu’elle est en plein déménagement et présente des vulnérabilités. Pendant un mois, toutes les activités sont "quasiment arrêtées", raconte Laurent Baroukh, DSI, à AEF. "Les profs sont repassés au tableau traditionnel, il n’y avait plus de wifi nulle part, plus personne n’avait accès à son PC… C’était un peu le retour à l’âge de pierre !"