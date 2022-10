Dans une lettre ouverte adressée le 24 octobre 2022 à Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, et à Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, par ailleurs chargé de la mission de préfiguration de France Travail, le collectif Alerte demande des moyens supplémentaires pour l’IAE et le secteur adapté, un retour sur la réforme de l’assurance chômage ou encore de pouvoir disposer des indicateurs de pilotage des territoires expérimentateurs de la réforme du RSA.