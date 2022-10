Outre une modulation du taux de cotisations sociales patronales en fonction de l’âge, l’Institut Montaigne recommande d’utiliser tous les leviers pour obtenir des résultats dans son rapport consacré à l'emploi des seniors rendu public le 24 octobre 2022. En matière de formation, le think tank réputé libéral avance deux mesures : l’une, déjà formulée notamment par le Cercle des économistes, vise à déplafonner le compte personnel de formation des 50 ans et plus ; l’autre s'inspire du contrat de génération créé en 2013 et abandonné en 2017, axé sur le mentoring et la transmission.