Plus d’un mois après l’attaque informatique et la demande de rançon intervenues mi-septembre 2022, Toulouse INP, accompagné par le MESR, l’Anssi et un prestataire extérieur, est toujours en train de restaurer les fonctionnalités altérées par les pirates, relate Dominique Astruc, vice-président en charge du numérique à AEF info, le 24 octobre 2022. Les hackers sont entrés "légalement", en utilisant le mot de passe d’un utilisateur, avant de devenir administrateurs d’une partie du système informatique. L’alerte, donnée rapidement, a permis de les arrêter "au début de l’attaque".