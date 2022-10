Lutte contre le non-recours : bilan positif des "rendez-vous des droits élargis" expérimentés par les CAF (Drees)

Le dispositif des "rendez-vous des droits", existant depuis 2014 pour lutter contre le non-recours aux prestations sociales, a fait l’objet d’une expérimentation impliquant un panel test de demandeurs d’emploi et l’ensemble des CAF de France. Parmi les 25 000 personnes invitées, la participation au rendez-vous a été de 21 %. La Drees conclut à un "effet positif très fort sur l’ouverture de nouveaux droits". En effet, 8,4 % des 21 % de participants ont ouvert un droit à une prestation sociale dans les six mois, principalement au RSA et à la prime d’activité.