Prendre en compte la "particularité" des élèves de lycée pro sera l’un des enjeux majeurs de la concertation qui doit dessiner les contours de la future réforme, selon les deux premiers syndicats des personnels de direction des lycées professionnels, le SNPDEN-Unsa et ID-FO. Pour le SNPDEN, qui escompte un travail "en bonne intelligence avec tous les acteurs de terrain", il faut réfléchir à accorder plus de place aux tuteurs de stage, et à "des logiques locales, adaptées aux territoires". Pour ID-FO, les disparités entre régions, qui financent les équipements des LP, devront être abordées.